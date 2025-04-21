Более 2 тысяч человек посетили за 3 дня аттракционы в парке в Подольске

Аттракционы открылись 18 апреля в парке имени Виктора Талалихина в Подольске. За первые три дня работы на них покаталось более двух тысяч посетителей.

В эти дни работали шесть из десяти аттракционов парка, в том числе колесо обозрения, гусеница, цепная карусель, лошадки, «Корсар» и «Космос». Бесплатные билеты получили 50 семей участников специальной военной операции.

Зона аттракционов продолжит свою работу по будням с 12:00 до 20:00 и в выходные дни с 11:00 до 21:00.

Кроме того, в субботу в парке имени Талалихина состоялось краеведческое мероприятие. Сотрудники музея провели для посетителей экскурсию, посвященную истории парка. В этот день также можно было послушать концерт «Парк собирает друзей» подольского автора-исполнителя Евгения Смирнова. Также в выходные гости парка могли принять участие в пробежках, занятиях скандинавской ходьбой и мастер-классах по рукоделию для детей.