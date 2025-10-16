Более 2 тонн гуманитарной помощи отправили в новые регионы из Балашихи

Из Балашихи была отправлена значительная партия гуманитарной помощи весом около 2,3–2,5 тонны, предназначенная для поддержки участников специальной военной операции и мирных жителей новых регионов России. В формировании и передаче этого груза активное участие приняла руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе и председатель Общественной палаты городского округа Елена Жарова.

Содержимое гуманитарного груза разнообразно и включает в себя продукты питания, средства личной гигиены, генераторы, а также 100 маскировочных сетей, сплетенных волонтерами группы «Сетевые пчелки Балашихи». Кроме того, было подготовлено 200 окопных свечей от отделения Всероссийского общества инвалидов в микрорайоне Железнодорожный. Поддержка в сборе гуманитарной помощи пришла от местных предприятий и неравнодушных жителей города.

«Мы благодарны всем, кто откликнулся и помог собрать гуманитарную помощь. Благодаря совместным усилиям жителей, общественных организаций и предприятий Балашихи мы можем поддерживать тех, кто сейчас особенно нуждается в нашем участии», — отметила Елена Жарова.

Груз был направлен в четыре региона: Курское, Луганское, Донецкое и Запорожское направления, что подчеркивает важность и необходимость такой поддержки в условиях текущей ситуации.

Для организации сбора гуманитарной помощи в Балашихе функционируют три постоянных пункта: в Общественной палате по адресу проспект Ленина, 7/1, а также в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах доступна на официальном сайте, что позволяет каждому желающему внести свой вклад в помощь тем, кто находится в трудной ситуации.