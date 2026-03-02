Более 190 дронов сбили над Белгородской областью за сутки

За минувшие сутки украинские боевики запустили в сторону Белгородской области свыше 190 беспилотников. В итоге пострадали девять местных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале .

По словам главы региона, обстрелам со стороны ВСУ подверглись 54 населенных пункта в 10 округах области. Противник выпустил 19 артиллерийских снарядов и применил 193 дрона, из которых 85 обезвредили средства ПВО и РЭБ.

В результате атак пострадали два многоквартирных дома, 16 частных строений, объект инфраструктуры, два коммерческих помещения, одно социальное учреждение, предприятие и 37 машин.

«В селе Замостье в результате атаки дрона на автомобиль ранен мужчина. Он госпитализирован в городскую больницу № 2 города Белгорода», — сказал Гладков.

Также двое мужчин получили ранения на участке автодороги Красная Яруга — Степное. Их отправили в Краснояружскую ЦРБ и оказали помощь. Лечение продолжат амбулаторно.

Еще мужчина пострадал в селе Вознесеновка при атаке дрона на автомобиль. Его госпитализировали. Два человека получили ранения в селе Казинка — по машине ударил FPV-дрон. Им оказали помощь и отпустили домой.

Кроме того, вражеский дрон атаковал предприятие в хуторе Церковный. Количество пострадавших увеличилось до трех человек. Одного мужчину отправили на стационарное лечение, другие двое получают помощь амбулаторно.

Сегодня за ночь силы ПВО сбили 172 украинских беспилотника над российскими регионами. Больше всего БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря.