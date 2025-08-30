Атака ВСУ оставила без света более восьми тысяч жителей Курской области

Украинский беспилотник атаковал электроподстанцию в селе Мантурово Курской области, без электричества остались 33 населенных пункта. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

«В результате удара нарушено электроснабжение в 33 населенных пунктах района. Перебои со светом зафиксировали примерно у 8,6 тысячи человек. Ночью электроснабжение восстановили по резервной схеме», — написал он.

Хинштейн добавил, что боевики также обстреляли село Густомой Льговского района. Пострадали автомобили, частный дом, местный дом культуры, отделение почты, фасад и остекление школы.

«Пострадавших и погибших, к счастью, нет. Пожалуйста, будьте бдительны и не пренебрегайте мерами безопасности!» — заключил врио главы области.

Ранее три работницы курского предприятия пострадали при взрыве украинского боеприпаса.