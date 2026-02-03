Более 1600 членов семей бойцов СВО получили поддержку в Люберцах в 2025 году

Глава округа Владимир Волков отчитался о планомерной работе по комплексной поддержке участников специальной военной операции и их семей. Поддержка в сфере ЖКХ включает широкий спектр услуг — от списания пеней до ремонтных работ и расчистки снега.

«В городе реализуются различные меры поддержки. В 2025 году в сфере ЖКХ помощь получили 1668 членов семей участников СВО, в сфере образования — 1830 детей участников СВО (им организовано бесплатное питание, дополнительное образование, внеочередное зачисление), правовой помощью воспользовались 720 членов семей, поддержку в сфере здравоохранения получили более 110 семей участников СВО», — отметил Волков.

Работа ведется системно и адресно. 2 февраля сотрудники Управления по работе с ветеранами СВО совместно с Народной дружиной сопроводили одного из бойцов в медицинское учреждение для оформления направления на комплексную реабилитацию в лечебно-профилактический центр «Озеры».

Всего в городском округе Люберцы для участников СВО и членов их семей действует 77 различных мер поддержки. Контактный телефон Управления по работе с ветеранами СВО в Люберцах: 8 (498) 732-81-39.