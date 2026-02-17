Ижевск атакуют БПЛА: горожане заявили о серии взрывов

Серия взрывов прогремела в Ижевске. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

Местные жители рассказали, что услышали около четырех взрывов в юго-западной части города. Также известно о пролете четырех беспилотников в сторону Мензелинска. По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны.

Приволжский федеральный округ беспилотники атакуют уже четыре часа. В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ижевска ввели временные ограничения на полеты. Официальной информации о ЧП пока не поступало.

Из-за падения фрагментов сбитого БПЛА пострадали два человека в поселке Ильском Северского района Краснодарского края. Их оперативно отправили в больницу и оказали необходимую помощь. Всего после случившегося получили повреждения четыре частных дома. В двух из них начался пожар, для тушения оперативно прибыли специалисты.