Более 1,5 тонны гумпомощи отправили в госпиталь Балашихи для бойцов СВО

В Балашихе состоялась очередная акция по сбору и передаче гуманитарной помощи для пациентов филиала № 3 Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко. Гуманитарный груз, сформированный при поддержке главы города и секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Юрова, включал сладости и другие необходимые вещи для раненых военнослужащих.

В мероприятии приняли участие депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, депутат городского Совета Сергей Щукин, председатель Общественной палаты и руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова, а также местные волонтеры и активисты «Молодой Гвардии».

«Мы вновь доставили помощь нашим бойцам. Спасибо всем, кто поддержал эту инициативу. Работа продолжается, и каждый житель Балашихи может внести свой вклад, передав вещи или написав письма со словами поддержки, которые так важны для ребят», — отметила Елена Жарова.

Для удобства жителей в Балашихе открыты три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате по адресу (проспект Ленина, 7/1) и в общественных приемных «Единой России» (на ул. Парковая, 7 и ул. Октябрьская, 11 в микрорайоне Железнодорожный).

Подробная информация о дополнительных пунктах и перечне необходимых вещей доступна на сайте volonter.mosreg.ru.