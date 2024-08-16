Более 140 человек попали в больницы после атаки ВСУ на Курскую область

Минздрав: от атаки ВСУ на приграничье пострадали 140 человек, среди них 10 детей

Более 140 жителей Курской области, включая 10 детей, пострадали и попали в медицинские учреждения в результате атаки ВСУ на приграничные территории. Об этом сообщил ТАСС врио заместителя министра здравоохранения региона Павел Алименко.

«Среди мирного населения пострадали и поступили в медицинские учреждения в Курской области 141 человек, в том числе 10 детей. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь», — уточнил он.

Алименко добавил, что в медицинских учреждениях области достаточно мест, лекарств, медицинских изделий и предметов первой необходимости — дефицита нет.

Для обеспечения необходимой работы региональное ведомство находится в тесном контакте с Минздравом России и Федеральным центром медицинских катастроф, добавил представитель ведомства.

Ранее в регион прибыли более 400 медицинских работников, включая дополнительные бригады скорой помощи и высококвалифицированных специалистов.