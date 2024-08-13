Подмосковье отправило еще 22 врачей в Курскую область

Еще 22 медика из Подмосковья отправились в Курскую область для помощи пострадавшим. Это хирурги, травматологи и реаниматологи, рассказали в региональном Минздраве.

По словам главы министерства Алексея Сапанюка, специалисты также проводят медосмотры прибывших из Курской области в пунктах временного размещения.

«Медработники Подмосковья не могут остаться в стороне, когда в беде оказались обычные люди из соседнего региона. Ранее в поддержку коллегам мы уже направляли врачей, сейчас на смену им направили еще 22 медработника», — сказал он.

Ранее в Курскую область направили бригаду из 35 подмосковных врачей и семь бригад скорой помощи.

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