Более 140 БПЛА сбили над территорией России за ночь

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны ликвидировали над регионами России 142 украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что беспилотники сбивали над акваториями Азовского и Черного морей, над территориями Республики Крым, Краснодарского края, Московского региона, Астраханской, Ростовской, Орловской, Тульской, Белгородской, Курской областей.

Днем ранее в курском приграничье при ударах украинских беспилотников пострадали два человека. Одного из них в тяжелом состоянии доставили в Курск, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Кроме того, БПЛА ударил по машине в населенном пункте Кулига Рыльского района, 57-летнего мужчину с сотрясением головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой и акубаротравмой оставили на амбулаторном наблюдении.