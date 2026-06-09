Более 140 беспилотников сбили над Курской областью за сутки
Хинштейн: над Курской областью сбили 142 БПЛА за сутки
Средства противовоздушной обороны в течение минувшей ночи сбили 142 беспилотника над территорией Курской области. Об этом в телеграм-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн.
По его словам, еще 127 раз противник обстрелял отселенные районы из артиллерии. Также шесть раз БПЛА наносили удары по территории региона с помощью взрывных устройств.
«В результате атак в поселке Коренево пострадал 62-летний мужчина. Его госпитализировали в Курскую областную больницу. Повреждения получили крыша, стены и остекление дома», — отметил Хинштейн.
Кроме того, в Курске после падения обломков пострадали два автомобиля и семь окон административного здания. «В селе Калиновка повреждения получили автомобиль, окна и фасад дома, забор. В селе Большенизовцево пострадал сельскохозяйственный трактор».
Ранее беспилотник атаковал многоквартирный дом в Курской области.