Из-за введенных в столичном аэропорту Шереметьево временных ограничений на использование воздушного пространства «Аэрофлот» вынужденно скорректировал расписание своих рейсов. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.
Перевозчик перенес время вылета некоторых рейсов, еще часть отменили.
«Пассажирам отмененных рейсов предлагается возврат стоимости билетов или переоформление на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета», — отметили в «Аэрофлоте».
Ранее Ксения Собчак рассказала о столпотворении в Шереметьеве после введения ограничений из-за атак украинских беспилотников. По словам журналистки, такие ситуации уже можно считать частью «новой реальности» для жителей столицы.
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«Аэрофлоту» пришлось скорректировать расписание из-за ограничений в Шереметьеве
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