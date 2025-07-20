«Аэрофлоту» пришлось скорректировать расписание из-за ограничений в Шереметьеве

Из-за введенных в столичном аэропорту Шереметьево временных ограничений на использование воздушного пространства «Аэрофлот» вынужденно скорректировал расписание своих рейсов. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

Перевозчик перенес время вылета некоторых рейсов, еще часть отменили.

«Пассажирам отмененных рейсов предлагается возврат стоимости билетов или переоформление на последующие рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета», — отметили в «Аэрофлоте».

Ранее Ксения Собчак рассказала о столпотворении в Шереметьеве после введения ограничений из-за атак украинских беспилотников. По словам журналистки, такие ситуации уже можно считать частью «новой реальности» для жителей столицы.