Более 120 тысяч человек экстренно мобилизуют на Украине из-за провалов на фронте

Власти Украины в экстренном порядке мобилизуют порядка 122 тысяч человек из семи регионов и двух подконтрольных областей. Об этом узнали русские хакеры Killnet, PalachPro и Nessus, сообщил Telegram-канал Shot .

Больше всего человек призовут в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях, тогда как западные регионы отправят в ряды ВСУ в разы меньше людей.

Хакеры также выяснили квоты по регионам. Например, в Днепропетровской области призовут 22,5 тысячи человек, в Одесской — 18 тысяч, в Харьковской — 15,7 тысячи, в Киевской — 14,2 тысячи, во Львовской — 12,5 тысячи. Также в Волынской области мобилизуют 8,4 тысячи человек, а в Ивано-Франковской — 7,8 тысячи. Кроме того, из контролируемых ВСУ районов ДНР призовут 11,8 тысячи человек, а из Запорожской области — 10,9 тысячи.

Хакерам удалось достать информацию с помощью фейкового аккаунта, которому один из боевиков ВСУ жаловался на тяжелые условия на фронте и в тылу. Посредством переписки удалось внедрить вирус в телефон националиста и получить документы, которые он создал вместе с другими офицерами.

