Подполье раскрыло шокирующую правду о людоловах на Украине

Подпольщик Лебедев: на Украине ТЦК платит деньгами и бронями за сдачу уклонистов

Сотрудники ТЦК привлекают гражданских к ловле уклоняющихся от мобилизации украинцев, платой служит бронь от службы в ВСУ или денежное вознаграждение. Подробности РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Подпольщик заметил, что первые сообщения пришли из Харькова и Одессы. Молодые люди у бабушек выясняют место жительства мужчин, которые прячутся от мобилизации, либо ловят уклонистов в торговых центрах с использованием гражданских лиц.

«Под присмотром у этих добровольных помощников парковки, рынки, остановки общественного транспорта. Они приезжают с ТЦК во дворы многоэтажек, заранее зная в какие квартиры идти. Звонят в дверь, рассказывают, что они новые соседи и их топит, а рядом с ними, вне поля зрения дверного глазка, стоят тцкашники», — рассказал Лебедев.

Чаще всего подобным занимаются криминальные личности, получая за каждого пойманного процент или бронь от военной службы. Участие гражданских в поимке уклонистов незаконно, отметил Лебедев.

В украинском сегменте Сети в последние дни стали появляться ролики с жалобами украинок, что молодые парни массово сбегают за границу. Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым разрешил выезд из страны мужчинам от 18 до 22 лет.