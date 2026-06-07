Более 120 беспилотников сбили в Курской области за сутки

Хинштейн: силы ПВО за сутки сбили 121 БПЛА в Курской области

С 09:00 субботы до 09:00 воскресенья средства противовоздушной обороны сбили над территорией Курской области 121 беспилотник. Об этом на платформе «Макс» сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По его словам, ВСУ 13 раз атаковали территорию области с помощью взрывных устройств и еще 78 раз обстреляли из артиллерии.

«В результате атак в городе Льгове повреждены грузовой автомобиль, остекление и фасад магазина», — написал губернатор.

Кроме того, в слободе Белой Беловского района повреждения получила крыша магазина. В поселке Коренево пострадали остекление, крыша и фасад частного дома.

Хинштейн уточнял, что из-за атак боевиков ВСУ жертвами стали 507 мирных жителей Курской области. Он назвал смерть людей самым трагичным и печальным следствием произошедших событий в регионе.

До этого Хинштейн рассказал, что на территории Украины могут находиться 15 жителей Курской области, пропавших после вторжения ВСУ.