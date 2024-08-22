Более 110 школ в Курской области начнут учебный год на удаленке

Минпросвещения: 114 школ под Курском начнут учебный год дистанционно

Школьники в Курской области вместе со всей страной приступят к учебе 2 сентября, но более 110 образовательных учреждений в приграничных районах переведут на удаленку. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на совещании президента Владимира Путина с правительством.

Ситуация в регионе находится на контролем Минпросвещения, которое тесно работает с правоохранительными и силовыми органами.

«У нас 114 школ будет в приграничных регионах в дистанционном формате», — уточнил Кравцов.

Он добавил, что по вопросу удаленки провели необходимую работу и создали государственную информационную систему. Там есть все учебные материалы.

Приграничные районы Курской области покинули более 130 тысяч человек. При этом около 20 тысяч жителей решили остаться, сообщил RT.

Подмосковье оказывает помощь Курской области на фоне атаки Вооруженных сил Украины. Несколько дней назад из Чехова в регион отправили более тонны гуманитарного груза.