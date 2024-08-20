Более тонны гуманитарного груза отправили из Чехова в Курскую область

Помощь бойцам специальной военной операции и жителям Курской области обсудили на совещании с главой округа в Чехове. Там рассказали, что из муниципалитета отправили военную технику и более тонны гуманитарного груза. Кроме того, на встрече подвели итоги прошедшей недели и спланировали задачи на следующую.

В Чехове действует работает несколько мер помощи вынужденным переселенцам. Об этом на встрече с жителями Курской области, прибывшими в Подмосковье, говорил глава округа Михаил Собакин. К примеру, туда отправили более тонны гумпомощи. Кроме того, технику для выполнения боевых задач направили в зону СВО.

Также на совещании напомнили об акции «Собери ребенка в школу». Благодаря ей незащищенные категории семей могут получить школьные принадлежности для своих детей. Передать помощь можно в ТРЦ «Карнавал», ДК «Дружба», общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия». Акция завершится 24 августа.

Важным вопросом в конце лета становится подготовка к осенне-зимнему периоду. Стартовали проверки объектов теплоснабжения и многоквартирных домов. Три плотины округа, находящиеся в аварийном состоянии, уже включили в план капремонта на следующий год. Это Радутино, Капустино и Ишино.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин осмотрит объекты и определит объем работ. Отметим, что вопрос подготовки к отопительному сезону лично контролирует не только глава муниципалитета, но и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Еще одной темой обсуждения стали планы на предстоящую неделю. Выездной прием жителей пройдет в деревне Крюково 22 августа. Качество новой дороги к участкам многодетных семей проверят в селе Мещерское. Также на неделе обсудят новый проект «Трансформация народных дружин». Он стартовал в Подмосковье по поручению губернатора области.

В его рамках активные жители, участвующие в охране общественного порядка, получат новые условия работы и специальное обмундирование.

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