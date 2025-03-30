Более 110 населенных пунктов осталось разминировать в Курской области

Российским саперам предстоит разминировать более 110 населенных пунктов в Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил исполняющий обязанности начальника представительства по разминированию Курской области Международного противоминного центра Военно-инженерной академии подполковник Александр Румянцев.

Офицер пояснил, что администрация Курской области определила перечень объектов, нуждающихся в первоочередном разминировании. В него вошли 122 населенных пункта, 10 из которых уже очистили от мин противника.

«Ведутся работы еще в 20. Ежедневно при проведении разминирования саперы находят большое количество различных взрывоопасных предметов, в том числе производства стран входящих в блок НАТО», — уточнил Румянцев.

Ранее командир подразделения саперов с позывным Потап рассказал, что украинские боевики начали действовать изощренно в курском приграничье. ВСУ минируют различные коробки, «подарки разные», желая, чтобы их жертвы не погибли, а покалечились и стали инвалидами.