Более 1000 окопных свечей изготовили волонтеры из Одинцова за месяц

Волонтеры из Одинцовского округа за последний месяц смогли отлить свыше тысячи окопных свечей, для этого они используют жестяные банки. Тыловикам регулярно поступают запросы на эти изделия от бойцов специальной военной операции.

Блиндажные свечи помогают солдатам сушить одежду и обувь, а также подогревать пищу и воду. Время горения у них — до восьми часов.

Координатор команды волонтеров Юлия Мелихова объяснила, что для производства свечей лучше всего использовать пищевой или косметический парафин. Эта основа наиболее доступна по цене, при сгорании не образует копоти и не выделяет токсичных веществ. Стоит отметить, что для создания одной окопной свечи в обычной консервной банке объемом 425 миллилитров в среднем необходимо около 250 граммов парафина.

Очередную партию блиндажных свечей недавно изготовили ученики и родители из Новогородковского отделения Старогородковской школы и Старогородковской школы-интерната. Руководили процессом педагоги Сергей Николенко, Ирина Мирошина и ее муж Александр, а также Александр Карасев. Изделия передали в штаб волонтерской группы поселка Новый Городок «Za-Мир».