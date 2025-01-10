Более 1000 детей посетили «Елки главы округа» в Дмитрове

Традиционные мероприятия для юных жителей городского округа прошли в Дмитрове в канун Нового года. В них участвовали ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети бойцов СВО и из многодетных и малообеспеченных семей.

Сначала прошли елки в музейно-выставочном комплексе заповедника «Дмитровский кремль». Для ребят подготовили насыщенную развлекательную программу «Емелин Новый год». В центральном доме культуры «Созвездие» детям показали интерактивный спектакль «Детективное агентство Деда Мороза».

На празднике, проходившем в филиале «ДЗФС» ЦДК «Созвездие», побывало более 250 юных жителей округа. Зрителям был показан спектакль «Тайна Снежной Королевы». Гостей лично поздравил руководитель муниципалитета Иван Курданин.

«Яркие костюмы и декорации, талантливая игра актеров, захватывающие сцены и ощущение настоящего праздника — все это позволило нашим детям окунуться в мир сказки и волшебства», — отметил глава Дмитрова.

Всего на праздничных предновогодних спектаклях побывало более 1000 юных жителей округа. Каждый ребенок получил сладкий подарок.