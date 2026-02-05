Более 100 участников СВО за полгода получили адресную помощь в Балашихе

Поддержка участников специальной военной операции и их семей в Балашихе остается приоритетом Народной программы Единой России. В Подмосковье действует 41 федеральная и 36 региональных мер.

В Балашихе координацией этой работы занимается Ассоциация ветеранов СВО под руководством Героя России Ивана Клещерева. За это время помощь получили более 100 человек.

«Ассоциация стала настоящей точкой опоры для тех, кто прошел через боевые действия. Члены ассоциации проводят уроки мужества в школах, встречи с ветеранами и их семьями, спортивные соревнования, творческие мероприятия», — подчеркнул секретарь местного отделения Единой России Сергей Юров.

Ключевым проектом по интеграции участников специальной военной операции в гражданскую жизнь стала программа «Промышленный туризм». Она реализуется совместно с Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья. В рамках программы в Балашихе были организованы экскурсии на производственные площадки ПАО АК «Рубин», ООО «КОФ Палитра» и АО «Криогенмаш». Это позволило участникам СВО напрямую пообщаться с работодателями и оценить условия труда. На текущий момент по результатам программы на ведущие предприятия округа трудоустроено 10 человек. Среди новых сотрудников — инженеры, слесари-инструментальщики, преподаватели и другие востребованные специалисты. Программа позволяет не просто подобрать вакансию, а осознанно выбрать новую профессиональную траекторию, оценив условия и перспективы на месте.

«Для человека, вернувшегося из зоны боевых действий, критически важно обрести уверенность в завтрашнем дне, почувствовать себя нужным и найти свое место в жизни. Мы показываем реальные предприятия, знакомим с коллективами, и это помогает сделать правильный выбор. Трудоустройство — лучшая социальная адаптация», — отмечает руководитель Ассоциации, Герой России Иван Клещерев.

Параллельно с трудоустройством в Ассоциации ведется постоянная индивидуальная работа. На регулярных личных приемах оказывают помощь в получении всех положенных социальных гарантий, медицинского сопровождения, оформлении льгот.

Ассоциация ветеранов СВО в Балашихе находится по адресу: Московский проезд, 13. Контактный телефон: +7 (90) 01-37-07-94.