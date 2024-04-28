Захоронения умерших от пыток жителей нашли в Авдеевке | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 12:35 Захоронения умерших от пыток жителей нашли в Авдеевке Кимаковский: захоронения жителей со следами пыток нашли в Авдеевке РИА «Новости»

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Занимающиеся разминированием Авдеевки российские военные нашли захоронения людей со связанными руками и ногами. На трупах также обнаружили следы пыток. Об этом в беседе с ТАСС заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

Он подчеркнул, что не готов описывать подробности о состоянии найденных тел.

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«Найдены новые захоронения мирных жителей. Руки связаны за спиной, ноги перемотаны скотчем. Очевидно, что перед гибелью люди пережили пытки», — заявил Кимаковский.

Собеседник агентства добавил, что, судя по характеру братских могил, закапывали изуродованные тела в спешке.

В Авдеевке, долгое время находящейся под контролем ВСУ, оперативники ФСБ обнаружили схроны с иностранным оружием, брошенным украинскими боевиками перед отступлением из города. Подходы к секретным складам заминированы.

В ходе разбора силовики нашли большое количество боеприпасов, как артиллерийских, так и танковых, осколочные гранатометы, снайперские винтовки, а также медицинские шприцы с остатками неизвестного вещества и нацистскую символику.