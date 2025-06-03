Более 100 детских писем для участников СВО отправят из Ленинского округа

В Ленинском городском округе в Центральном парке состоялась акция «Письмо на фронт», приуроченная к Дню защиты детей. В ходе мероприятия ребята написали более ста писем, которые будут направлены защитникам, находящимся в зоне специальной военной операции.

Депутат Ленинского городского округа и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Белитский отметил, что защита и благополучие детей всегда были и остаются важнейшими задачами общества. В России, как и во многих странах, 1 июня отмечают День защиты детей — праздник, посвященный правам и счастью детей. В этот день проходят различные акции и мероприятия, направленные на поддержку детей.

Одной из таких стал сбор писем на фронт. Это помогает не только поддержать близких, но и показать детям, что они тоже могут внести свой вклад в общую победу.

Кроме того, в рамках акции прошли уроки мужества, в которых участвовали бойцы специальной военной операции — они также писали письма и общались с детьми. Маленьких участников порадовали сладкими подарками — мороженым. В мероприятии приняли участие волонтеры из местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» и участники проекта «Наставник Z — Традиция Побеждать!».

«Я чувствую гордость в данный момент, потому что я помогаю писать письма нашим участникам специальной военной операции, которые очистили небо для детей. В своем письме я выразила гордость за защитников. Я пожелала им здоровья, счастья, удачи и скорейшего возвращения домой с победой. Я также поблагодарила их за то, что сейчас дети могут спокойно радоваться жизни, играть, проводить время с семьей без страха», — поделилась ученица Видновской школы № 10, волонтер Татьяна Смагина.