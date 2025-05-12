Более 100 человек приняли участие в мотопробеге в Павловском Посаде

В День Победы в муниципалитете прошли мото-, авто- и велопробеги. В общей сложности на старт вышло около 350 участников.

Мероприятие началось с возложения венков и цветов к мемориалу участникам Великой Отечественной войны. В нем участвовали глава округа Денис Семенов, городской прокурор Владимир Бусыгин, председатель совета депутатов Роман Тикунов, ветераны, бойцы СВО и их родные, представители общественных организаций, молодежных движений и неравнодушные жители муниципалитета.

Более 50 человек вышли на старт велопробега под руководством директора спортшколы «Вымпел» Сергея Коврижных. Велосипедисты посетили Рахмановский территориальный отдел. Автопробег возглавил Роман Тикунов. Более 200 участников побывали в Большедворском и Улитинском территориальных отделах. Колонна из сотни байкеров под руководством главы округа Дениса Семенова прокатилась по Аверкиевскому территориальному отделу и посетила 12 деревень.

Жители деревень и населенных пунктов тепло встречали участников пробегов. На каждой остановке они почтили память павших в годы Великой Отечественной войны.

Денис Семенов поздравил всех с Днем Победы.«Мы навсегда останемся в неоплатном долгу перед героями Великой Отечественной, нашими

ветеранами и тружениками тыла. Низкий поклон вам и вечная слава!» — сказал руководитель муниципалитета