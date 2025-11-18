Более 100 активистов присоединились к волонтерскому движению в Чехове

На форуме глава округа Михаил Собакин рассказал о работе общественных организаций. Всего в Чехове их более двадцати.

Более 50 человек состоят в «Молодой гвардии». Это движение работает по пяти направлениям: волонтерство, патриотическое воспитание, помощь ветеранам и семьям участников специальной военной операции.

Добровольцы-волонтеры Чехова собрали и отправили на фронт более 670 тонн гуманитарной помощи, проводили акции «Собери ребенка в школу», «Письмо солдату» и другие.

Недавно при совете депутатов округа начал работать Молодежный парламент из 15 человек. Его участники помогали в организации патриотических мероприятий и участвовали в выездных приемах жителей.