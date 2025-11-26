Более 10 взрывов прогремело над Чебоксарами ночью 26 ноября: как город пережил налет БПЛА

В Чувашии в результате атаки БПЛА пострадали два человека, один из них ребенок

Более 10 взрывов прогремели в Чувашии, местные жители всю ночь слышали громкие звуки. Глава Чувашской Республики Олег Николаев в Telegram-канале заявил, что осколки беспилотников повредили два жилых дома, также два жителя пострадали, один из них — несовершеннолетний.

Он отметил, что всем пострадавшим оказывают необходимую помощь.

«На данный момент ситуация полностью под контролем, угроза атаки отсутствует. Все экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, оперативно устраняя последствия и обеспечивая вашу безопасность», — написал Николаев.

Жители, которых эвакуировали из поврежденных зданий, постепенно возвращаются по домам. Глава республики призвал население сохранять спокойствие и доверять только официальным данным.

По информации Telegram-канала Mash, над Чебоксарами прогремели более 10 взрывов. Сработала система противовоздушной обороны.

Ночью средства ПВО в общей сложности сбили 33 беспилотника над российскими регионами. Дроны ликвидировали над Белгородской, Воронежской, Липецкой и Брянской областями, а также над Черным морем.