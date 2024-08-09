Более 10 курян остались в больницах в тяжелом состоянии после атак ВСУ

Минздрав: в стационары поместили 55 пострадавших из-за ударов по Курской области

Фото: РИА «Новости»

На лечении в стационаре находятся 55 жителей Курской области, в том числе восемь детей. Они получили ранения в результате атак ВСУ, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, его процитировало РИА «Новости».

По его словам, в тяжелом состоянии в больницах находятся 12 курян.

«Амбулаторная помощь оказана 20 пострадавшим, в том числе двум детям», — добавил министр.

Он подчеркнул, что этих детей перевезли в Москву и поместили в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава. Мурашко также отметил, что в Курской области задействовали усиленные сводные медицинские бригады, их координацией занимается Федеральный центр медицины катастроф.

Ранее министр указал, что с 6 по 8 августа из-за действий украинских боевиков в Курской области пострадали 66 жителей, в том числе девять детей, сообщил RT. Удары ВСУ около Суджи унесли жизни работавших там сотрудников скорой помощи. Погибших медиков представят к госнаградам.

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