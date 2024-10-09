Более 10 беспилотников уничтожили над Брянской областью за ночь

Ночью Брянская область подверглась атаке украинских беспилотников. Всего силы противовоздушной обороны уничтожили 12 дронов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем T elegram-канале.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — написал он.
Информация о первом сбитом дроне появилась после полуночи. Затем силы ПВО уничтожили еще один беспилотник. Спустя время зенитчики обнаружили и сбили еще 10 дронов ВСУ.
Пострадавших и разрушений на земле нет. Богомаз поблагодарил подразделения противовоздушной обороны за работу.
Ночью в Ростовской области уничтожили 10 украинских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, один вражеский дрон сбили в районе Новошахтинска и девять — на юго-западе области. Информации о пострадавших не поступало.
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