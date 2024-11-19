Более 10 беспилотников сбили за ночь в Ростовской области

Силы ПВО за ночь сбили 11 беспилотников в Ростовской области

В течение прошлой ночи средства противовоздушной обороны в Ростовской области сбили 11 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

Средства ПВО в Ростовской области за ночь всего уничтожили 11 беспилотников: Таганрогом в Белокалитвинском, Морозовском, Октябрьском, Красносулинском, Каменском и Мясниковском районах», — написал он.

Слюсарь ранее сообщил, что в результате падения БПЛА на трассу в Ростовской области произошел сильный взрыв. Ранения получил водитель «Газели», который остановился на трассе для отдыха.

Пострадавшего оперативно доставили в районную больницу, где врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.