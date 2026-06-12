Более 1 тысячи игровых мячей отправили в спортшколы новых территорий РФ

В четверг, 11 июня, в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы прошел массовый патриотический флэшмоб, посвященный Дню России, в котором приняли участие 1300 студентов. Мероприятие состоялось при поддержке депутата Совета депутатов городского округа Люберцы Дмитрия Кудинова, российской фабрики «Мой Мяч», ЦСКА, а также Национальной Лиги развития спорта.

После флэшмоба организаторы отправили 1300 игровых мячей (по количеству участников) в детские дома, а также муниципальные спортивные школы и секции Херсонской, Донецкой, Луганской областей и Запорожья. Дмитрий Кудинов поблагодарил всех, кто оказал поддержку в организации и отправке гуманитарного груза, и добавил, что мячи были изготовлены специально к флэшмобу в преддверии главного государственного праздника — в цветах российского триколора. Ранее Дмитрий Кудинов уже оказывал гуманитарную помощь Станично-Луганской спортивной школе: юные футболисты получили качественный инвентарь от российских производителей.