Расчет самоходного артиллерийского орудия «Мальва» группировки войск «Запад» активно уничтожает цели в тылах противника на Харьковском направлении. Для точного поражения артиллеристы работают в пределах 20 километров от линии боевого соприкосновения, используя заранее выверенные координаты, сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Задачи по вскрытию целей выполняет воздушная разведка с помощью беспилотника ZALA, который способен залетать на 100 километров в тыл противника. Этот БПЛА защищен от вражеских систем радиоэлектронной борьбы благодаря искусственному интеллекту, который обнаруживает угрозы и осуществляет маневры уклонения.

На кадрах видно уничтожение боевой бронемашины «Козак», которая была поражена барражирующим боеприпасом «Ланцет». Эти дроны идеально подходят для точечных ударов по небольшим целям, что делает их эффективными в боевых действиях.

Группировка войск «Запад» продолжает наступательные действия, поддерживая штурмовиков на Краснолиманском фронте и в ДНР, где каждое движение начинается после обработки позиций врага артиллерией и дронами.