Бойцы ВС России за сутки уничтожили 110 беспилотников самолетного типа, 92 тяжелых гексакоптера и свыше 210 украинских боевиков. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Ивана Бигму.

По его словам, расчеты противовоздушной группировки и мобильные огневые группы помимо беспилотников сбили в воздухе четыре барражирующих боеприпаса. Общевойсковые подразделения, включая расчеты войск беспилотных систем, ликвидировали свыше 210 боевиков ВСУ.

Бигма добавил, что бойцы «Запада» за сутки также уничтожили 18 автомобилей противника, американский бронетранспортер М1117, САУ «Богдана» и арторудие «Богдана-Б», а также три миномета и станцию РЭБ.

Российские военные вскрыли и ликвидировали 51 пункт управления БПЛА, 31 робототехнический комплекс и три квадроцикла. Украинские боевики также потеряли два полевых склада с боеприпасами и станцию спутниковой связи Starlink.

Два дня назад Бигма сообщал, что бойцы «Запада» за сутки уничтожили 55 пунктов управления БПЛА и 111 тяжелых гексакоптеров.