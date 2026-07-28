Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма рассказал, что российские военные за сутки уничтожили 86 тяжелых квадрокоптеров и 45 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ. Об этом сообщил ТАСС .

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, барражирующий боеприпас и 86 тяжелых квадрокоптеров противника», — сказал Бигма.

Российские военные также вскрыли и уничтожили 45 пунктов управления беспилотной авиацией, 29 робототехнических комплексов и четыре полевых склада ВСУ с боеприпасами. Кроме того, ликвидированы квадроцикл и станция спутниковой связи Starlink.

Ранее в Днепропетровской области бойцы ВС России сбили 15 тяжелых гексакоптеров и наземных роботизированных комплексов ВСУ. Российские военные даже соревновались, кто больше уничтожит вражеских целей.