Российские военные за сутки уничтожили 99 тяжелых гексакоптеров, 57 пунктов управления БПЛА и три станции спутниковой связи Starlink . Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Ивана Бигму.

«Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 99 тяжелых боевых гексакоптеров и четыре барражирующих боеприпаса противника», — сказал он.

Кроме того, российские военные уничтожили 33 робототехнических комплекса и три полевых склада боеприпасов.

Ранее Бигма сообщал, что подразделения «Запада» за сутки сбили 110 тяжелых гексакоптеров, снаряд РСЗО HIMARS и более 50 беспилотников ВСУ, а также вскрыли и ликвидировали 58 пунктов управления БПЛА.