Бойцы группировок войск «Запад», «Южная» и «Север» за прошедшие сутки уничтожили 104 пункта управления беспилотниками ВСУ и более двухсот вражеских БПЛА. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на начальников пресс-центров группировок.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Леонид Шаров сообщил, что за минувшие сутки российские военные вскрыли и уничтожили 59 пунктов управления беспилотной авиацией и станцию спутниковой связи Starlink. Кроме того, расчеты ПВО и мобильные огневые группы ликвидировали 61 беспилотник самолетного типа и 79 тяжелых боевых гексакоптеров ВСУ.

«Поражено шесть пунктов управления БПЛА, а также 33 блиндажа и укрытия с личным составом ВСУ. Сбиты 14 беспилотников противника», — сообщил начальник пресс-центра «Южной» группировки Вадим Астафьев.

По его словам, войска беспилотных систем на Славянском, Краматорском и Константиновском направлениях ликвидировали три терминала Starlink, шесть наземных робототехнических комплексов противника и 16 антенн связи для дронов.

Начальник пресс-центра группировки войск «Север» Василий Межевых сообщил о ликвидации 39 пунктов управления БПЛА, трех квадроциклов, девяти НРТК противника и 102 беспилотников, включая 48 тяжелых боевых октокоптеров R18.

Ранее Минобороны сообщило о ликвидации 273 украинских беспилотников в ночь на 20 мая.