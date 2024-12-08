Бойцы ВСУ ударили «Бабой-ягой» по своим сослуживцам

Украинские бойцы пытались убить сдавшихся в плен в Курской области десантников из 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Для этого они использовали дрон «Баба-яга» и 120-миллиметровый миномет, рассказал в разговоре с РИА «Новости» украинский военнопленный Вячеслав Рябина.

Боец был стрелком-пулеметчиком в этой бригаде. По его словам, некоторые десантники решили сдаться в плен, когда российские солдаты оказались очень близко к их позиции.

«Мы говорим: „Всё, сдаемся!“ И со мной вышли еще два человека. Начала „Баба-яга“ летать, начались „скиды“ (сбросы снарядов — прим. ред.), они (русские) говорят: „Если ваши сами вас не уничтожат, то будете жить“», — рассказал Рябина.

Он добавил, что после этого по ним начали бить из миномета, а потом все затихло. После этого сдавшихся забрали российские военные.

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