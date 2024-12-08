Командование Вооруженными силами Украины реорганизовало обученную во Франции элитную 115-ю отдельную механизированную бригаду для усиления других подразделений. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая сообщила в своем Telegram-канале , что это распространенная и неэффективная практика.

По ее словам, украинцы прозвали такие бригады бумажными. Их бесконечно создают для отчетности, набирают людей, но не проводят слаживание и расформировывают. Безуглая сообщила, что большинство бойцов впоследствии отправляют в другие штурмовые подразделения.

«Что случилось со 155-й… Даже французы пытались сделать бригаду специализированной, но это не уберегло ее от тупых военных решений нашего генералитета и разорвало подразделение», — сказала нардеп.

Безуглая привела сообщение военнослужащего. Он заявил, что ВСУ создали 155-ю бригаду ради военной помощи от французов. Бойцы прошли обучение за границей, вернулись на родину и попали в качестве усиления в другие подразделения. Из-за этого он сравнил сослуживцев с донорскими органами.

Кроме создания временных бригад на Украине практикуется рассылка повесток умершим людям. Территориальные центры комплектования и соцподдержки оправдались тем, что украинцы сами затягивают с обновлением данных воинского учета.