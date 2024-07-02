Боевики нацбатальона «Кракен»* сбежали с позиций в Часовом Яре раньше регулярных частей украинской армии. Об этом сообщил РИА «Новости» военнопленный Валентин Гриднев.

Сам он попал на фронт в результате мобилизации в прошлом году. По его словам, командир батальона обещал его группе, что прикрывать на позициях в Часовом Яре их будут боевики «Кракена»*, которые расположились на второй линии обороны.

«Когда мы подъезжали, начальство уже знало, что их никого нет, в общем, нас бросили. Мы подъезжали — их последняя машина уехала, и мы остались одни», — подчеркнул украинский пленный.

По его словам, весь личный состав нацбата сбежал с позиций еще до приезда его группы. Российские штурмовики брали здания одно за другим.

Ситуация в Часовом Яре для украинских боевиков оказалась сложной. В этом признались сами бойцы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. По их словам, российские войска постоянно устраивают лобовые штурмы.

* Запрещенная в России террористическая организация.