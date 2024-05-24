Офицер французского легиона попал в плен к ВС России под Клещеевкой

Российские военные под Клещеевкой взяли в плен раненого французского солдата. Бойцы Вооруженных сил Украины пытались добить его выстрелом в сердце, но мужчина выжил.

Член французского военного легиона служил на стороне Украины, сообщил Telegram-канал «Сводки и Аналитика СВО». Он исполнял обязанности инструктора.

«По характеру ранений понятно, что его пытались добить, раненного в ногу, выстрелом в сердце. Но ему повезло», — сообщили военкоры.

Мужчина находится в очень тяжелом состоянии, сообщил Telegram-канал «Военное дело». Этот пленный, по мнению военкоров, сможет предоставить ценную информацию, если медикам удастся спасти ему жизнь.

Наемничество во Франции запретили, напомнил директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников. Несмотря на это, посольство Украины устроило набор бойцов. Дипломат предупредил, что всех «солдат удачи» ждет печальный конец.