Подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области почти полностью лишились поставок продовольствия. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Хранившиеся на позициях запасы пришли в негодность из-за неправильно оборудованных блиндажей, которые затопило. Представитель силовых структур уточнил, что подразделения бригады практически полностью остались без провизии.

Как выразился собеседник, родные и близкие мобилизованных солдат ВСУ «опустошают свои холодильники для отправки хоть какого-то продовольствия» — настолько ухудшилось снабжение в рядах украинских солдат.

Ранее в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ квалифицированных связистов преклонного возраста начали переводить в штурмовые отряды. Таким образом, украинское командование пытается закрыть острый дефицит военнослужащих.