Бойцы ВСУ под Харьковом остались без еды из-за затопленных складов
ТАСС: подразделения 22-й отдельной бригады ВСУ под Харьковом лишились провизии
Подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области почти полностью лишились поставок продовольствия. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.
Хранившиеся на позициях запасы пришли в негодность из-за неправильно оборудованных блиндажей, которые затопило. Представитель силовых структур уточнил, что подразделения бригады практически полностью остались без провизии.
Как выразился собеседник, родные и близкие мобилизованных солдат ВСУ «опустошают свои холодильники для отправки хоть какого-то продовольствия» — настолько ухудшилось снабжение в рядах украинских солдат.
