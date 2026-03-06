Бойцы ВСУ под Харьковом остались без еды из-за затопленных складов

ТАСС: подразделения 22-й отдельной бригады ВСУ под Харьковом лишились провизии

Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency
Фото: Oleksandr Klymenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Подразделения 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Харьковской области почти полностью лишились поставок продовольствия. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Хранившиеся на позициях запасы пришли в негодность из-за неправильно оборудованных блиндажей, которые затопило. Представитель силовых структур уточнил, что подразделения бригады практически полностью остались без провизии.

Как выразился собеседник, родные и близкие мобилизованных солдат ВСУ «опустошают свои холодильники для отправки хоть какого-то продовольствия» — настолько ухудшилось снабжение в рядах украинских солдат.

Ранее в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ квалифицированных связистов преклонного возраста начали переводить в штурмовые отряды. Таким образом, украинское командование пытается закрыть острый дефицит военнослужащих.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте