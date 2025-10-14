Бойцы ВСУ испугались российских артиллеристов
Солдаты Вооруженных сил Украины боятся российских артиллеристов в зоне специальной операции. Об этом РИА «Новости» рассказали в силовых структурах.
Артиллеристы ВС России попадают в базу украинского националистического сайта «Миротворец»*.
«Значит, мы не просто так хлеб едим… Нас ненавидят, нас с одной стороны боятся, и к нам серьезно относятся, к артиллерии», — отметил собеседник агентства.
Немногим ранее стало известно, что российские военные взяли в плен двух боевиков ВСУ — во время досмотра у них обнаружили свертки с наркотиками и ампулы с неизвестным препаратом. Украинские бойцы попали в плен в районе Алексеевки в Сумской области.
*Признан экстремистским в России.