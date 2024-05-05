Бойцы ВС России уничтожили склад ракетного вооружения ВСУ западного производства | 360°

05 мая 2024, 13:17
Бойцы ВС России уничтожили склад ракетного вооружения ВСУ западного производства
Минобороны: российские войска уничтожили ракетный склад ВСУ в районе Одессы
Российские военные уничтожили склад ракетного вооружения ВСУ западного производства. Это произошло в районе Одессы, сообщили в пресс-службе Минобороны.
Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия ликвидировали радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19 в Харьковской области.
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«Кроме того, поражены: склад топлива 218-го объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ, цеха производств ракетного топлива, а также вооружения для беспилотных летательных аппаратов», — подчеркнули в ведомстве.
Всего с начала специальной операции ВСУ лишились 593 самолетов, 23 762 БПЛА, 270 вертолетов, 512 зенитных ракетных комплексов, 15 917 танков и других боевых бронированных машин.
ВС России взяли под контроль село Очеретино. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и отразили восемь контратак врага.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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