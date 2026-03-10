Бойцы ВС России нашли у погибшего боевика ВСУ тетрадь расходов и доходов

Российские военные при осмотре тела боевика ВСУ, убитого в Запорожской области, обнаружили его личный жетон и тетрадь с расходами. Об этом сообщила «Российская газета» .

«При досмотре убитого в Запорожской области украинского солдата Павла Гординеко нашли не только его личный жетон, но и тетрадь, в которую покойный заносил расходы и планировал траты», — уточнили в проекте «РГ | Русское оружие».

На одной из страниц тетради была выведена сумма 100 тысяч, предположительно, гривен, полагающихся бойцу в качестве денежного довольствия. Ниже указаны расходы, на которые солдат хотел ее потратить.

Украинский военный выделил по 10 тысяч гривен на инвестиции и личные траты. Кроме того, он планировал отправить некой Марте 50 тысяч гривен, а куму Андрею — 20 тысяч. Суммы по три и пять тысяч гривен предназначались для оплаты коммуналки и передачи в «общак» подразделения.

Ранее украинский пленный Александр Салюков рассказывал, что ему и сослуживцам обещали платить по 20 тысяч гривен и еще 170 тысяч «боевых» ежемесячно, но денег они так и не увидели. Кроме того, им пришлось платить за доставку еды дронами на позиции.