Российские бойцы обнаружили под Суджей тело пропавшего без вести украинского военного. Оно лежало в куче мусора. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

По данным авторов канала, ВС России сейчас зачищают приграничную зону в Курской области, обследуя дома и строения на наличие украинских боевиков.

«Предположив, что гора мусора в одном из домов может быть заминирована, однако среди пустых бутылок валялись останки оккупанта», — отметили в сообщении.

После освобождения Курской области бойцы ВСУ в панике бросили оружие и укрепления. Тоже самое они предпочли сделать и с телом сослуживца.

Большое количество тел украинских военнослужащих ранее нашли в освобожденной Николаевке. Боец группировки войск «Север» рассказал, что в курском селе противнику не оставили шансов на сопротивление.