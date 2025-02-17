Бойцы ВС РФ впервые ударили по ВСУ дроном на спутниковом управлении

Российские войска впервые применили в зоне специальной военной операции тяжелый беспилотник-бомбардировщик на спутниковом управлении, который окрестили «Кукушкой». Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Российские войска продолжают двигаться после взятия населенного пункта Дачное. Здесь состоялось первое боевое применение тяжелого ударного дрона-бомбардировщика с грузоподьемностью до 35 килограммов на спутниковом управлении», — уточнил канал.

Новый российский беспилотник был создан усилиями бойцов и с помощью людей, помогающих фронту и солдатам на передовой. Военные ласково окрестили его «Кукушкой».

Русский дрон пролетел 16 километров и сбросил боеприпасы по 4,5 килограмма по украинскому блиндажу в посадке. После выполнения боевой задачи беспилотник вернулся домой.

Ранее специалисты «Кулибин-клуба» разработали новую систему РЭБ «Купол» для защиты от дронов, которую можно интегрировать в существующий охранный контур предприятия и модернизировать при необходимости.