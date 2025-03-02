Улицы села Погребки в Курской области после освобождения завалены телами убитых военных ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости».

Также там осталась сожженная зарубежная бронетехника, в частности БМП Bradley и гранатометы. Сейчас российские военнослужащие собирают трофеи. В нескольких километрах от Погребков в лесопосадке стоит уничтоженный бронеавтомобиль Roshel Senator.

Боец 9-го полка 18-й дивизии группировки «Север» с позывным Тихий рассказал, что украинские боевики пытались зайти в Погребки, но их встретил жесточайший отпор.

«К сожалению, разрушили российскую церковь. Считаю, что у них нет Бога в душе. И вот к чему это все привело», — отметил он.

Минобороны РФ сообщило об освобождении села Погребки в Суджанском районе 26 февраля. Российские войска зашли в населенный пункт с трех сторон. Сначала боевики пытались дать отпор, но потом все бросили и сбежали.