Бойцы ВС РФ не оставили позиции после пяти ударов дронами ВСУ

Российские бойцы не оставили занятый окоп после пяти прямых попаданий украинских беспилотников. Об этом РИА «Новости» рассказал старший стрелок штурмового отряда 71-го полка с позывным Суетолог.

Операторы FPV-дронов ВСУ ударили по блиндажу, где находилась группа бойцов 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр».

«Как-то раз они меня спалили и началось воздействие FPV. Штуки три [ударили]. После этого они перестали, подумав, что меня уже нет в живых. Потом прилетели опять», — рассказал военный.

Суетолог добавил, что после трех попаданий группа не оставила занятых позиций, а на следующий день операторы ВСУ еще дважды ударили по ним дронами-камикадзе. Потом тоже были сбросы, но своей цели украинские боевики не достигли.

По словам бойца, группу спасло то, что они не впали в панику, сохраняли холодный рассудок и тщательно окопались на позициях, максимально укрывшись. Кроме того, военные постоянно были на связи с командирами, а еду, воду и все необходимое им доставляли дронами.

Ранее российский боец Максим Мингазудинов спас сослуживцев, сбив из пулемета несколько украинских беспилотников.