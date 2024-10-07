Рогов заявил об активизации боев за село Каменское на Запорожском направлении

Бои в селе Каменское активизировались, причем российские военные добились тактического успеха и продвинулись, но часть населенного пункта все еще контролируется ВСУ. Об этом сообщил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Штурмовые отряды нашей армии добились тактического успеха и продвинулись по переднему краю, оттесняя противника к северным окраина села и за него», — заявил он.

Населенный пункт расположен на левом берегу бывшего Каховского водохранилища. Это степногорский участок Запорожского направления. Сам поселок Степногорск полностью оккупирован украинскими боевиками.

Ранее российские военные освободили от ВСУ поселок Гродовка в ДНР. Населенный пункт расположен на Покровском направлении. Взятие его под контроль открыло ВС РФ путь на Покровск, имеющим стратегическое значение для украинских войск на западе Донбасса.