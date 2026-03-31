Военнослужащие группировки «Востока» за полчаса выбили 10 украинских боевиков с опорного пункта при освобождении Луговского в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» рассказал пулеметчик с позывным «Беркут».

«Противника было порядка 10 человек, выбили их примерно за 30 минут. Они оказывали сопротивление до последнего», — подчеркнул боец.

По его словам, ВСУ не пытались отступить, но некоторые из них сдались в плен. Сложивших оружие быстро увезли с поля боя.

Ранее боец морской пехоты с позывным Алтай рассказал, как шесть дней вел разведку рядом с позициями ВСУ на Добропольском направлении в ДНР, тогда как сослуживцы считали его без вести пропавшим.