Бойцы группировки войск «Восток» успешно захватили ключевые транспортные артерии ВСУ возле поселка Покровское в Днепропетровской области, обеспечив огневое прикрытие основных маршрутов снабжения украинской армии. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

После освобождения сел Песчаное и Герасимовка военные стали расчищать плацдарм для атаки. Артиллерия и операторы беспилотников уничтожали опорные пункты, точки управления беспилотниками, линии окопов.

«Там командные пункты, также склады с боеприпасами, с продовольствием. Но все пути к этому Покровскому уже находятся под нашим контролем», — поделился штурмовик с позывным Мопед.

Операция проходила в сложных условиях открытой местности. Однако туман и снег благоприятствовали продвижению российских подразделений, затруднив работу украинских разведывательных аппаратов.